Минжилполитики Подмосковья напомнило способы регистрации недвижимости

Электронные сделки с недвижимостью означают любые сделки, при которых изменяется состав собственников и которые должны быть зарегистрированы в Росреестре. Ранее единственным способом регистрации права собственности было посещение МФЦ или Росреестра лично. Теперь граждане могут воспользоваться современными цифровыми сервисами для удаленной подачи документов.

При совершении электронных сделок требуется использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Электронная подпись имеет ту же юридическую силу, что и подпись владельца, сделанная собственноручно. Получить ее можно лично в удостоверяющем центре или через его уполномоченных представителей, таких как банки или застройщики.

Используя электронные сделки с недвижимостью, можно воспользоваться преимуществами, такими как возможность подачи заявления из любой точки мира в любое удобное время. Некоторые банки могут предоставлять скидку на процентную ставку по ипотечному кредиту при использовании электронной регистрации. Росреестр также предлагает скидку на госпошлину при регистрации права собственности на недвижимость в электронном формате для физических лиц.

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