Минжилполитики Подмосковья напомнило правила ремонта в ипотечных квартирах

Покупка квартиры в ипотеку в последние годы стала обычной практикой. Министерство жилищной политики Московской области напомнило, что следует знать будущим собственникам о перепланировке и ремонте в таком жилье.
Получать согласие банка на проведение ремонта не требуется. Без уведомления финансовой организации можно менять обои, полы, потолки и двери.
Разрешение, однако, понадобится для перепланировки. Если работы значительно влияют на технические характеристики жилья и на его стоимость, их следует согласовать. Это касается распространенных случаев, когда владельцы объединяют кухню с гостиной и превращают квартиру в двухкомнатную вместо трехкомнатной.
Тхэквондистки из Черноголовки победили на турнире в Москве
Спортсмены из Мытищ победили на областном первенстве по футзалу
Начальник отдела Ильинское отчиталась об итогах работы на встрече с жителями
Автоинспекторы в Мытищах напомнили водителям правила перевозки детей
Напавшие на консульство России в Марселе признали вину
В Петербурге третьеклассник тяжело ранил старшего брата ножом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте