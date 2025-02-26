Минжилполитики Подмосковья напомнило правила ремонта в ипотечных квартирах

Покупка квартиры в ипотеку в последние годы стала обычной практикой. Министерство жилищной политики Московской области напомнило, что следует знать будущим собственникам о перепланировке и ремонте в таком жилье.

Получать согласие банка на проведение ремонта не требуется. Без уведомления финансовой организации можно менять обои, полы, потолки и двери.

Разрешение, однако, понадобится для перепланировки. Если работы значительно влияют на технические характеристики жилья и на его стоимость, их следует согласовать. Это касается распространенных случаев, когда владельцы объединяют кухню с гостиной и превращают квартиру в двухкомнатную вместо трехкомнатной.