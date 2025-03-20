Минжилполитики Подмосковья напомнило правила оценки недвижимости

Чтобы получить одобрение ипотеки, заемщик должен провести оценку жилья. Она определяет сумму кредита и процентную ставку, так как банки оценивают риски. В Минжилполитики Московской области пояснили, если заемщик не сможет платить, банк продаст недвижимость, чтобы вернуть долг.

Оценку можно заказать в одной из организаций, аккредитованных банком, или выбрать компанию из реестра саморегулируемых организаций. Важно учитывать, что на стоимость квартиры влияют ее площадь, количество комнат, этаж, планировка, расположение и инфраструктура. Иногда учитываются и особые факторы, например, вид из окна или историческая ценность дома.

При оценке недвижимости возможны сложности: неопытный оценщик, незаконные перепланировки или несоответствие заявленной и реальной стоимости. Если квартира после оценки оказывается дороже, можно договориться о скидке или доплатить разницу. Все работы по оценке недвижимости оплачивает клиент. Важно учитывать, что в случае отказа по ипотеке со стороны банка вернуть потраченные средства не получится.