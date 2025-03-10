Минжилполитики Подмосковья напомнило правила безопасной покупки квартиры

С 2019 года использование счетов эскроу стало обязательным для большинства новостроек. В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали о преимуществах и недостатках этой системы для покупателей.

Схема предполагает, что деньги остаются на специальном банковском счете и передаются девелоперу только после завершения работ, что позволяет снизить риск недостроя. В противном случае банк возвращает средства. Эта система также исключает трату денег дольщиков на возведение других зданий.

К минусам можно отнести более высокую стоимость жилья из-за того, что застройщики не могут использовать средства покупателей для проведения работ. Кроме того, на эскроу-счет не начисляют проценты, поэтому с течением времени из-за инфляции часть суммы может «пропасть». Также в случае банкротства банка клиенту вернут не более 10 миллионов рублей.

Потенциальным покупателям недвижимости рекомендуют заблаговременно тщательно изучить репутацию девелопера и условия проекта.