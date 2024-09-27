Минжилполитики Подмосковья напомнило об изменениях в законах о недвижимости

С сентября 2024 года в России вступили в силу новые законы, касающиеся строительства и ЖКХ. Они затрагивают продажу ипотечного жилья, ответственность застройщиков и ипотечные кредиты. Министерство жилищной политики Московской области разъяснило некоторые изменения.

С 11 сентября владельцы залоговой недвижимости могут самостоятельно ее продать. Банк рассмотрит заявку в течение десяти дней и установит минимальную цену, которая не должна быть ниже остатка долга по ипотеке.

С 1 сентября ограничена выдача ипотеки с плавающей ставкой. Кредит с такой ставкой не дадут, если сумма меньше 200 средних зарплат за предыдущий год.

Помимо этого, с конца августа увеличены выплаты пострадавшим в результате ЧС. Максимальная компенсация возросла с семи до девяти тысяч рублей за квадратный метр, даже если у собственника есть другое жилье.

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