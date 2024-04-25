Минжилполитики Подмосковья напомнило о возможностях маткапитала | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 10:55 Минжилполитики Подмосковья напомнило о возможностях маткапитала Unsplash

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Жителям Московской области напоминают, что улучшить жилищные условия можно с помощью маткапитала. В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что средства можно направить на покупку недвижимости, строительство дома, первый взнос на ипотеку и другое.

Воспользоваться маткапиталом можно, когда ребенку исполнится три года, а также сразу после рождения малыша, если родители хотят погасить ипотеку или внести первоначальный взнос.

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Подать заявление можно в отделении или на сайте Соцфонда России, в МФЦ, через кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере, а также на портале госуслуг.

Заявку рассмотрят в течение десяти дней, после чего заявитель получит деньги в срок до пяти дней.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. По его словам, в порядок приведут свыше четырех тысяч объектов.

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