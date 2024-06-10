Минжилполитики Подмосковья напомнило о приватизации онлайн

Приватизировать муниципальное жилье в Подмосковье можно онлайн. Для этого необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, о чем напомнили в Министерстве жилищной политики Московской области.

С приватизированной квартирой можно совершать сделки: продавать, сдавать в аренду, оставлять под залог, передавать по наследству, дарить. При этом владелец имущества обязан платить налоги, делать взносы на капитальный ремонт и так далее.

Право на приватизацию имеют граждане России, живущие в квартире на условиях социального найма. Если жильцов несколько, необходимо согласие каждого из них.

Список документов для приватизации есть на портале госуслуг Московской области. Собрав их, можно заполнять онлайн-форму. Ответ поступит в течение 30 дней. В случае положительного решения заявители должны подписать договор о передаче жилья в собственность. Его направят в Росреестр для регистрации перехода прав. Оплата госпошлины не требуется.

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