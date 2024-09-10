Минжилполитики Подмосковья напомнило молодым семьям способы улучшить жилищные условия

Минжилполитики Подмосковья напомнило молодым семьям о возможности получить собственное жилье по льготной программе. В этом году ее участниками станет 271 человек из 45 округов.

В ведомстве рассказали, что программа направлена на улучшение жилищных условий благодаря социальным выплатам. Получить поддержку могут молодые семьи, при этом возраст обоих супругов должен быть меньше 35 лет, у них не должно быть собственного жилья.

Размер выплаты составляет от 30 до 35% расчетной стоимости жилья. Ее можно использовать для оплаты договора купли-продажи, строительного подряда, первоначального взноса за ипотеку и другое.

Подать документы для участия в программе можно через МФЦ.

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