Минздрав России высоко оценил работу скорой помощи в Подмосковье

В Санкт-Петербурге прошел 24-й Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Скорая медицинская помощь — 2025». В нем приняла участие делегация Московской областной станции скорой помощи во главе с руководителем Константином Масловым.

Эксперты обсудили ключевые темы, связанные с работой скорой помощи: цифровизацию, создание специализированных стационаров и другие актуальные вопросы. Работа подмосковной службы скорой помощи получила высокую оценку.

«Московская область — одна из самых перспективных для нас точек роста. Это уникальный и лидирующий регион для развития скорой помощи, где можно выстроить все виды медицинской помощи: от первичной — до самых сложных высокоспециализированных видов,» — подчеркнул главный внештатный специалист по скорой помощи Минздрава России, академик Сергей Багненко.

На конгрессе также выступил заместитель главного врача Московской областной станции и главный внештатный специалист по скорой помощи в регионе Игорь Серебренников. Он поделился опытом Подмосковья и рассказал, как врачи спасают пациентов с мерцательной аритмией до их поступления в больницу.