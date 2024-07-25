Минздрав провел видеоконференцию с сотрудниками больницы в Мытищах

В Мытищинской больнице в рамках видеоконференции с Министерством здравоохранения Московской области обсудили программу наставничества и развития корпоративной культуры. Среди сотрудников провели анонимный опрос.

Анкетирование прошли более тысячи сотрудников. В нем приняли участие врачи, медицинские сестры, санитарки и другие работники. Они ответили на вопросы вовлеченности персонала, удовлетворенности условиями работы и заработной платой, возможности обратной связи и сотрудничества. Результаты опроса также обсудили на видеоконференции.

После обработки анкет выяснилось, что уровень удовлетворенности составляет почти 60%. Этот показатель вырос за последние полтора года. Данные лояльности также пошли вверх – почти 75%. Цифра превышает общероссийскую статистику.

«В Мытищинской больнице есть определённая положительная динамика, связанная с проведением тренингов и обучающих конференций, а также с личной заинтересованностью главного врача — создать здоровую атмосферу в коллективе с вектором на всеобщее развитие», — отметила старший преподаватель центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского Наталья Кофф.

В целом, анкетирование показало, что порядка 70% сотрудников заинтересованы в развитии медицинского учреждения. Среди минусов обозначили тот факт, что заведующие не всегда успевают информировать подчиненных. Поэтому в учреждении решили изменить формат встреч с медиками.

В Мытищинской больнице регулярно проводят анкетирования, работают ресурсы для обратной связи с руководителями и проводятся встречи с персоналом.

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