Минздрав Подмосковья: жители могут бесплатно пройти онлайн-тесты на онкориски

Жители Подмосковья могут предварительно оценить состояние здоровья без визита в поликлинику. В Министерстве здравоохранения региона предложили пройти онлайн-тесты , которые позволяют определить предрасположенность к самым распространенным видам онкологических заболеваний.

Важно понимать: это не постановка диагноза, а сигнал к действию.

«Бесплатный онлайн-инструмент поможет проверить здоровье, не выходя из дома за пять минут. На портале вы найдете анкеты по нескольким ключевым направлениям. Каждый тест — это простые и понятные вопросы, которые помогут вам понять ваши риски развития того или иного заболевания и точечно применить методы профилактики», — пояснил руководитель координационного центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.

Пользователям доступны общая проверка на факторы риска, тесты на выявление рака легких (одной из самых агрессивных патологий), колоректального рака, который поддается профилактике при ранней диагностике, а также оценка рисков развития меланомы и других недугов.

Медицина успешно справляется с большинством опухолей именно на начальных этапах их формирования. Задача анкет заключается не в том, чтобы вызвать тревогу, а в том, чтобы предупредить болезнь.

Они подсвечивают моменты, которым люди редко придают значение: генетическую предрасположенность, пагубные привычки, рацион питания и повседневные активности. Полученные результаты станут надежной базой для предметного диалога с терапевтом или профильным специалистом во время планового осмотра.

Процедура занимает всего несколько минут, проходит полностью конфиденциально и не требует оплаты. Достаточно перейти по ссылке, искренне ответить на предложенные вопросы и получить первичный анализ потенциальных угроз.