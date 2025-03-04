Минздрав Подмосковья сообщил о самых востребованных группах крови для донорства

Подмосковных доноров пригласили на сдачу первой и второй групп крови. Помочь пациентам региональных больниц могут все желающие старше 18 лет.

Донором крови могут стать совершеннолетние жители, которые не имеют медицинских противопоказаний. Сейчас медучреждения нуждаются в первой и второй группах.

Кровь используют для переливания пациентам после ДТП, с ожогами, сильными травмами, а также жителям с онкологическими и другими заболеваниями.