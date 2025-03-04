Минздрав Подмосковья сообщил о самых востребованных группах крови для донорства

Фото: Медиасток.рф

Подмосковных доноров пригласили на сдачу первой и второй групп крови. Помочь пациентам региональных больниц могут все желающие старше 18 лет.

Донором крови могут стать совершеннолетние жители, которые не имеют медицинских противопоказаний. Сейчас медучреждения нуждаются в первой и второй группах.

Кровь используют для переливания пациентам после ДТП, с ожогами, сильными травмами, а также жителям с онкологическими и другими заболеваниями.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови учреждения Анастасия Федорова.

Сдать кровь и ее компоненты можно в структурных подразделениях центра в Подольске, Орехово-Зуеве, щелкове и Воскресенске.

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