Минздрав Подмосковья рассказал о влиянии укуса клеща на организм | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:35 Минздрав Подмосковья рассказал о влиянии укуса клеща на организм АРХИВ / МОЦОМД

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Почти тысяча человек обратились за медпомощью после укусов клещей в этом сезоне. Специалисты отмечают, что ежегодно количество вирусов, которые переносят насекомые, растет. Минздрав Московской области рассказал о влиянии укуса клеща на организм человека.

«Посетителям парков и лесопарков рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами, а также надежно закрывать тело одеждой», — прокомментировал врач-эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства Николай Лищук.

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Важно, что в случае укуса клеща следует немедленно обратиться к врачу. Жителям и гостям Подмосковья рекомендуют сделать прививки против клещевого энцефалита. Их необходимо ставить за 2,5 месяца до выезда на территорию с наибольшей активностью насекомых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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