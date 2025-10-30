Минздрав Подмосковья рассказал о роботизации уборки в больницах региона

В медицинских учреждениях Подмосковья набирает обороты процесс технологического обновления. Роботы-уборщики уже наработали свыше 500 часов и очистили более 250 тысяч квадратных метров помещений — пространство, сравнимое с территорией Коломенского кремля.

Роботизация процессов в сфере здравоохранения позволяет существенно повысить эффективность работы, а также значительно улучшить качество условий для пациентов и сотрудников в клиниках.

«Такие решения обеспечивают современный уровень комфорта в наших учреждениях», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Инновационные уборочные комплексы успешно работают в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля, Лобненской городской больнице и консультативно-диагностическом центре «Ромашка».

Умные устройства, оснащенные чувствительными датчиками, следуют по запрограммированным маршрутам. Они способны самостоятельно оценивать степень загрязнения поверхностей.

Сотрудники могут настраивать график уборки помещений при помощи системы программирования. Внедрение роботизированных помощников позволяет значительно разгрузить медицинский персонал и направить его усилия на решение более важных задач.