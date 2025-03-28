Минздрав Подмосковья рассказал о функции голосового ввода при заполнении медкарт

Систему голосового ввода для заполнения медицинских карт ввели в Подмосковье. С начала года с помощью этой функции врачи надиктовали 40 тысяч часов.

Голосовой ввод работает при помощи специальных устройств, оснащенных микрофоном и особым программным обеспечением. Их используют врачи УЗИ и функциональной диагностики, а также рентгенологи при описании исследований. Надиктованные результаты автоматически вносятся в медкарту, специалисту остается только проверить готовый документ.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Мининвеста Максима Забелина, функция позволяет медикам экономить время.

«Одна из наших задач — выстроить работу таким образом, чтобы врачи могли больше времени уделять пациенту, а не заполнению медицинских документов, поэтому мы продолжаем внедрять информационные сервисы в систему здравоохранения Подмосковья», — сказал он.

Результаты исследований поступают пациентам онлайн — в личный кабинет на интернет-портале «Здоровье».