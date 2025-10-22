Минздрав Подмосковья представил управленческие практики на национальном конгрессе

Минздрав Подмосковья принял участие в конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение 2025». На нем представили опыт региона по внедрению цифровых решений и повышению доступности медицины.

В рамках конгресса прошли пленарные и тематические сессии, которые посвятили вопросам развития первичного звена, кадровой политики и цифровой трансформации здравоохранения. С докладами выступил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин. Он представил опыт Московской области по повышению доступности медицинской помощи и внедрению цифровых практик.

«Использование современных аналитических инструментов позволяет повысить эффективность работы медицинских организаций, улучшить планирование кадровых ресурсов и сделать систему здравоохранения региона более гибкой и ориентированной на потребности пациентов», — сказал он.

Конгресс стал важным мероприятием для управленцев и лидеров здравоохранения. В нем принимают участие не только представители медицинского сообщества, но и органы власти.