Минздрав Подмосковья представил нового директора МОНИКИ Елену Гамееву

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского произошли кадровые изменения. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин в ходе рабочей поездки представил коллективу нового руководителя учреждения.

С 1 июня должность директора МОНИКИ заняла Елена Гамеева. До назначения она работала заместителем директора по лечебной работе Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России.

Елена Гамеева является доктором медицинских наук и имеет значительный управленческий опыт. Ранее она руководила профильным управлением Министерства здравоохранения Московской области, а также занимала руководящие должности в региональных и федеральных медицинских организациях.

Прежний глава института — Константин Соболев — продолжит работу в новом статусе президента МОНИКИ. На этом посту он сосредоточится на дальнейшем развитии научной и образовательной деятельности учреждения.

Как отметил Максим Забелин, за последние пять лет под руководством Константина Соболева институт значительно укрепил свои позиции, превратившись в крупный многопрофильный медицинский кластер. Сегодня МОНИКИ входит в число ведущих медицинских центров по выполнению высокотехнологичных операций и одновременно активно развивает научно-исследовательское направление.

За вклад в развитие системы здравоохранения региона решением губернатора Андрея Воробьева Константин Соболев был удостоен знака «За заслуги перед Московской областью» II степени.