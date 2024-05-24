Минздрав Подмосковья поздравил фармацевтов с профессиональным праздником

Сеть аптек «Мособлмедсервис» — единственная государственная аптечная сеть в Московской области. В рамках Дня фармацевтического работника России для сотрудников организации провели тематический брифинг. Участники обсудили новую систему мотивации и планы развития профсоюзного движения.

«Коллектив большой — более 300 аптек в Московской области, поэтому подходим планово к их организации и проведению. На сегодня свыше 75% сотрудников — члены профсоюза, это более 800 человек», — сообщила председатель первичной профсоюзной организации «Мособлмедсервис» Марина Федорова.

По ее словам, у организации есть своя футбольная команда. Помимо этого, работникам выплачивают компенсации занятий фитнесом.

На встрече сотрудники аптечных пунктов, работающие в организации с момента открытия и имеющие охват профсоюзного членства не ниже 75%, получили почетные грамоты.

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