Минздрав Подмосковья опубликовал график работы поликлиник в День России и выходные

В преддверии Дня России и длинных выходных — с 12 по 15 июня — Министерство здравоохранения Московской области сообщило о графике работы медучреждений. Жители региона смогут получить необходимую помощь, несмотря на праздничные дни.

Поликлиники, где принимают детей и взрослых, а также женские консультации 13 и 14 июня будут открыты с 09:00 до 14:00.

«Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому обслуживание вызовов врача на дом будет осуществляться все дни с 8:00 до 20:00», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стоматологические клиники также будут принимать пациентов 13 и 14 июня, с 09:00 до 15:00. Аналогичный режим ожидается в кабинетах неотложной помощи при поликлиниках.

Если возникло угрожающее жизни состояние, следует незамедлительно вызвать скорую по номеру 112.