Минздрав Подмосковья напомнил правила защиты от клещей

С наступлением тепла в Подмосковье начали просыпаться клещи. Способы защититься от насекомых напомнила врач общей практики Красногорской клинической больницы Анна Говтва.

При прогулке в лесу или парке важно соблюдать ряд мер профилактики. Следует носить светлую и закрытую одежду — на ней проще заметить клещей. Важно надевать головной убор и пользоваться репеллентами.

«Рукава должны быть длинными с плотными манжетами, брюки лучше заправить в носки или гольфы с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Ткань лучше выбирать синтетическую, а не рыхлые и ворсистые материалы, за которые клещу легче зацепиться», — сказала Анна Говтва.

В парках рекомендуется двигаться по центральным дорожкам, избегать зарослей. Не следует лежать или сидеть на траве, а также приносить домой сорванные растения.

Во время пробежки лучше выбирать тропинки, а не кустистые места.

По возвращении домой нужно проверить одежду и все тело, уделяя особое внимание волосистой части головы, зоне за ушами, шее, локтевым сгибам и паховой области.

При обнаружении клеща нужно обратиться в медицинское учреждение.