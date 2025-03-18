Минздрав Подмосковья напомнил правила ухода за зубами неизлечимо больных людей

Некоторые пациенты с неизлечимыми заболеваниями питаются через гастростому и внутривенно, поэтому считается, что следить за состоянием их зубов необязательно. Глава координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова развеяла этот миф.

В Минздраве региона сообщили, что длительный прием препаратов способен привести к воспалению десен, а затем к утрате зубов. Кроме того, у пациентов, рот которых долгое время открыт, высыхает слизистая, развивается стоматит и кариес.

Некоторые больные не ощущают дискомфорт из-за приема обезболивающих препаратов, однако воспаление в ротовой полости способно быстро прогрессировать и спровоцировать пневмонию. Именно поэтому зубы человека следует регулярно осматривать.

«Следите за влажностью слизистой ротовой полости. Если пациент не пьет — протирайте ротовую полость пальцами чистой руки, обернутыми марлевой салфеткой», — объяснила Анна Шестакова.

Она порекомендовала внимательно следить за положением головы больного, чтобы нижняя челюсть оставалась на месте.

«Чистите зубы пациента, даже если он не принимает пищу через рот. Вовремя обращайтесь за помощью. Даже незначительные проблемы в ротовой полости могут привести к снижению аппетита и ухудшению общего состояния», — заключила специалист.

Вопросы по оказанию паллиативной помощи в Московской области можно задать по номеру 8 (498) 683-83-83 или на сайте.