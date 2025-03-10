Минздрав Подмосковья напомнил об опасности эндометриоза

Всемирный день осведомленности об эндометриозе отмечают 13 марта. В преддверии этой даты руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов рассказал об опасности заболевания.

Эндометриоз диагностируют почти каждой десятой женщине репродуктивного возраста. Так, этим заболеванием страдают 176 пациенток во всем мире. Для него характерно нетипичное расположение клеток, которые обычно находятся на слизистой оболочке матки.

«Основная опасность в том, что эндометриоз серьезно снижает качество жизни женщины, вызывая болевой синдром и нарушения функций не только женских, но и других органов — мочевого пузыря, кишечника», — уточнил Александр Попов, который руководит Московским областным центром эндометриоза.

Половина женщин с диагностированным заболеванием сталкиваются с бесплодием. Кроме того, клетки на окружающих тканях могут вызвать осложнения, а сильные боли — привести к госпитализации.

Врач напомнил, что пациенткам с эндометриозом необходимо регулярно проходить осмотр у специалистов. Подход к лечению должен быть строго индивидуальным.

Попов предупредил, что для улучшения состояния не рекомендуют использовать диету и применять пищевые добавки.

Напомним, любая пациентка, которая наблюдается у врачей МОНИИАГ по данному заболеванию, может быть направлена в Московский центр эндометриоза. Лечение доступно всем жительницам Подмосковья, его проводят по ОМС.