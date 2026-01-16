Минздрав Подмосковья напомнил об онлайн-консультациях по итогам диспансеризации

Жители Подмосковья могут получить онлайн-консультацию с врачом по итогам диспансеризации. За год со специалистом пообщались более 834 тысяч пациентов.

Телемедицинские консультации дают возможность жителям обсудить итоги обследования с врачом без посещения поликлиники. Специалист расскажет о сданных анализах и даст рекомендации.

«Благодаря телемедицине, сегодня в Подмосковье пациент может не выходя из дома продлить электронный рецепт на льготное лекарство, обсудить с врачом итоги диспансеризации или других исследований, при необходимости получить корректировку лечения. Помимо этого, телемедицинские консультации доступны беременным женщинам и детям», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел», чат-бот в мессенджере МАХ, «Госуслуги», а также по телефону 122 и в поликлинике.