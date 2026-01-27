Минздрав Подмосковья напомнил о записи к врачу через мессенджер MAX

Жители Подмосковья могут проучить медецинские услуги в мессенджере MAX. Через цифрового помощника «Денис» доступна запись к врачу, продление рецепта на лекарств и закрытие больничного листа. С декабря им воспользовались почти 20 тысяч раз.

Чат-бот помогает жителям быстро и удобно записаться на прием к врачу или продлить электронный рецепт на льготное лекарство.

«Мы запустили бот в декабре прошлого года, и за это время жители Подмосковья почти 20 тысяч раз воспользовались им для записи к врачу», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Чтобы воспользоваться ботом, необходимо перейти по ссылке и дать согласие на обработку своих персональных данных.

Для записи к врачу нужно указать контактные данные и номер полиса ОМС. При этом пациент должен быть прикреплен к опликлинике в Подмосковье.

Каждая запись на прием будет отображаться на региональном портале.