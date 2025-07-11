Минздрав Подмосковья напомнил о возможности узнать о состоянии пациентов по телефону

Жители Подмосковья могут узнать о состоянии больного родственника в больницах по телефону 122. За все время этой возможностью воспользовались почти 20 тысяч человек, а с начала этого года — 7,1 тысячи.

С начала этого года о состоянии родственников в больницах узнали на 1,5 тысячи человек больше, чем за такой же период прошлого года.

«Это удобно, так как не нужно самостоятельно добираться до медучреждения. Достаточно оставить заявку по номеру 122, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на волнующие вопросы», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.

Получить информацию можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации.

Проект уже запустили в 49 больницах, а также в МОНИКИ, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и госпитале ветеранов войн.

При оформлении заявки до 11:00 информацию предоставят до 20:00, если после или в выходной день, то о состоянии больного расскажут на следующий рабочий день.