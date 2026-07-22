Минздрав Подмосковья напомнил о возможности самозаписи на маммографию

Цифровой маммограф, установленный в поликлинике Можайской больницы, позволяет выявлять широкий спектр патологий молочных желез. Современное оборудование помогает диагностировать не только злокачественные опухоли, но также кисты и доброкачественные новообразования.

Заболевания, обнаруженные на начальной стадии, поддаются лечению значительно успешнее, чем запущенные формы, напомнили в региональном Минздраве. Руководитель отделения лучевой диагностики Сергей Филимонов отметил, что аппарат дает высокое качество снимков при минимальной лучевой нагрузке, а результаты сохраняются в электронном виде для удобства врачей.

«Этот метод является безопасным для наших пациенток и обладает высокой диагностической ценностью. Маммограф обеспечивает отличное качество изображений при низкой радиационной дозе, а результат для наших сотрудников доступен в электронном формате», — отметил он.

Женщины старше 40 лет могут пройти обследование в День диспансеризации. Ближайшая его дата назначена на 25 июля.