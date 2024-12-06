Минздрав Подмосковья напомнил о связи курения и неизлечимых заболеваний

Вред от курения начинает проявляться уже после употребления второй или третьей дозы никотина. В этот момент продукты горения начинают повреждать клетки организма. Об этом рассказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Помимо физических проблем, таких как раздражение дыхательных путей и заболевания ЛОР-органов, появляются и психические: колебания настроения и повышенная раздражительность. Синдром зависимости от табака развивается, когда человек теряет контроль над количеством никотина, которое употребляет.

На второй стадии зависимости присоединяется синдром отмены, который проявляется при попытке не курить более часа. Это состояние часто называют никотиновой ломкой, которая выражается в раздражительности, эмоциональной нестабильности и трудностях с концентрацией.

Длительное курение приводит к развитию органической патологии. К тому же использование электронных сигарет увеличивает риск возникновения аллергических реакций на компоненты смесей и может вызвать серьезные изменения в легких из-за диацетила, содержащегося в некоторых смесях. В результате может развиться дыхательная недостаточность и другие неизлечимые заболевания.

Анна Шестакова подчеркнула, что при возникновении неизлечимой болезни у близких следует как можно скорее обратиться в координационный центр. Специалисты помогут быстро оформить статус паллиативного пациента и предоставить специализированную помощь для повышения качества жизни.