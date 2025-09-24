Минздрав Подмосковья напомнил о работе Центра рассеянного склероза в Подольске

Главная задача учреждения — повысить доступность медицинской помощи для жителей Подольска и других округов, рассказали в областном Минздраве. Там проходят лечение пациенты со всего юга региона, включая Протвино. Серпухов, Чехов, Пущино и Ступино. По словам заведующего Консультативно-диагностическим центром Александра Сахарова, многие из них имеют группу инвалидности и трудности с передвижением.

«Раньше больным рассеянным склерозом нужно было обращаться за помощью к специалистам в МОНИКИ в Москве, теперь они могут получить консультацию, рецепты на лекарственное обеспечение, а также направление на амбулаторную и стационарную медпомощь у нас», — сказал он.

Получить помощь в центре можно по направлению невролога. Врач принимает по будням с 08:00 до 14:00 в Парковом проезде в поселке Кузнечики. Записаться на прием можно по телефону 8(496)7657353.