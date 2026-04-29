Минздрав Подмосковья напомнил о работе стационаров кратковременного пребывания

Более 20 тысяч человек прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья с начала года. В них наблюдают пациентов, которые перенесли несложные операции.

В медучреждениях Подмосковья работают стационары кратковременного пребывания. В них оказывают помощь пациентам, когда длительная госпитализация не требуется.

«Сегодня стационары кратковременного пребывания работают в 60 медучреждениях Подмосковья. С начала этого года медпомощь в них получили свыше 20 тысяч человек. Наиболее востребованные профили: офтальмология, хирургия, гинекология и урология», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В стационарах кратковременного пребывания наблюдают за пациентами после операций. При стабильном состоянии человека выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Такие стационары работают на базе больниц в Подольске, Воскресенске, Сергиевом Посаде и других округов.