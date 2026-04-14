Минздрав Подмосковья напомнил о профилактике онкологических заболеваний

Многие онкологические заболевания можно предотвратить или выявить на ранней стадии. Сделать это можно благодаря профилактике и регулярных обследованиях, напомнили в Минздраве Подмосковья.

На развитие рака влияет много разных факторов. Один из них — образ жизни. Так, курение провоцирует рак легких, опухоли горла, пищевода, мочевого пузыря.

Риск могут повысить алкогольные напитки. Лишний вес, избыток фастфуда в рационе, недостаток овощей и фруктов увеличивает угрозу развития заболевания. Ультрафиолет может привести к патологиям кожи, а малоподвижный образ жизни — к колоректальному раку. Свой вклад вносит загрязненный воздух, профессиональные вредности и наследственность.

Заместитель министра здравоохранения Ольга Отдельнова отметила, что сегодня медицина позволяет уберечь себя при помощи профилактики. Так, прививки от гепатита B и вируса папилломы человека защищают от рака печени и шейки матки.

«А реализованные в Московской области, семь онкоскринингов, при регулярном прохождении помогают выявить заболевание на ранней стадии. Скрининги на рак молочной железы, простаты, легкого, шейки матки, ротовой полости, кишечника и рака кожи позволяют обнаружить опухоль тогда, когда она еще не дала о себе знать симптомами, а лечение наиболее эффективно», — сказала она.

Ближайший день онкоскрининга пройдет 25 апреля в 25 центрах амбулаторной онкологической помощи с 09:00 до 14:00.