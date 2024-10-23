Минздрав Подмосковья напомнил о помощи пациентам по телефону 122

Жители Подмосковья могут узнать о состоянии больного родственника, который проходит лечение в одной из областных больниц, по телефону 122. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 10,5 тысячи человек.
По словам главы Минздрава Подмосковья Алексея Сапанюка, благодаря работе линии жителям не обязательно лично посещать медучреждение, чтобы узнать о состоянии близкого. Они могут оставить заявку по телефону и сэкономить время.
«После звонка с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Всего с начала года по номеру 122 состояние родственника узнали уже более 10,5 тысячи человек», — рассказал министр.
Узнать о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Проект уже запустили в 49 больницах.
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