Минздрав Подмосковья напомнил о доступности родов для жительниц других регионов

Свыше 17% рожениц в Подмосковье — это жительницы других регионов. В медучреждениях Московской области они могут получить всю необходимую помощь бесплатно, по полису ОМС.

Как рассказали в региональном Минздраве, количество женщин, приехавших в Подмосковье на роды, говорит о востребованности перинатальных центров и высокой квалификации специалистов.

«В наших родовспомогательных учреждениях будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские или в сопровождении доулы. Важно, что эти услуги оказываются бесплатно, по полису ОМС», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону единого кол-центра 8 (800) 550-30-03.