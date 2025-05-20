Минздрав Подмосковья напомнил о доступности партнерских родов

Будущие матери могут выбрать разные виды родов в Подмосковье. Среди них особой популярностью пользуются партнерские — их выбирают свыше 41% семей.

В медучреждениях можно выбрать мягкие и вертикальные роды, а также получить сопровождение доулы. При этом самыми популярными остаются партнерские, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин.

«Многим женщинам в момент родов важно чувствовать поддержку близкого человека рядом. Такая услуга в родовспомогательных учреждениях региона оказывается бесплатно», — сказал он.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Жителям напомнили, что при рождении ребенка можно получить подарочный набор со всем необходимым или выплату 20 тысяч рублей.