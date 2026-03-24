Минздрав Подмосковья: 44% будущих мам выбрали партнерские роды в этом году

Все больше пар в Подмосковье выбирают партнерские роды. С начала этого года их выбрали 44% всех рожениц.

Партнерские роды в Подмосковье проводят бесплатно. Для получения услуги нужно обратиться в роддом или перинатальный центр, подать заявление и сдать все необходимые анализы.

«Многим женщинам важно во время родов чувствовать поддержку и присутствие близкого человека. В Подмосковье роженицам абсолютно бесплатно доступны партнерские роды. С начала года рожать вместе с партнером предпочли 44% пациенток», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Женщинам доступны мягкие и вертикальные роды, а также сопровождении доулы.

