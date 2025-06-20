Минута молчания в память погибших воинов пройдет в Павловском Посаде

В знак глубокой скорби и благодарности павшим героям, 22 июня, в День памяти и скорби, по всей России, включая Павлово-Посадский городской округ, будет объявлена минута молчания.

«22 июня в 12:15 в Павловском Посаде и Электрогорске мы вместе склоним головы в минуте молчания, чтобы почтить память наших родных и близких, переживших ужасы самой кровопролитной войны XX века, и всех тех, кто отдал свои жизни, защищая свободу и независимость нашей Родины», — сообщили в администрации.

Великая Отечественная война оставила след в истории каждой семьи. В годы войны на фронт ушли 27 тысяч жителей Павлово-Посадского городского округа и около 11 тысяч из них не вернулись домой, отдав свои жизни за мирное будущее. Минута молчания — это возможность вспомнить их подвиг, выразить благодарность за их мужество и героизм.