Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Клину

Работники спецотряда № 2 «Мособлпожспаса» уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Клинском городском округе. Мину обнаружили при строительных работах в поселке Нарынка.

Взрывотехники приехали по сигналу и определили снаряд как 82-миллиметровую минометную мину. Специалисты перевезли опасную находку на полигон и обезвредили, соблюдая технику безопасности.

Работники поисково-спасательного поста 313-й ПСЧ обеспечили взаимодействие с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования.

На этой неделе подмосковные спасатели потушили пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры. Пламя охватило 10 квадратных метров крыши, сообщила пресс-служба МЧС Подмосковья.