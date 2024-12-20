Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Клину
Работники спецотряда № 2 «Мособлпожспаса» уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Клинском городском округе. Мину обнаружили при строительных работах в поселке Нарынка.
Взрывотехники приехали по сигналу и определили снаряд как 82-миллиметровую минометную мину. Специалисты перевезли опасную находку на полигон и обезвредили, соблюдая технику безопасности.
Работники поисково-спасательного поста 313-й ПСЧ обеспечили взаимодействие с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования.
На этой неделе подмосковные спасатели потушили пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры. Пламя охватило 10 квадратных метров крыши, сообщила пресс-служба МЧС Подмосковья.
Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Клину
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