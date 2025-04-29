Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Дмитрове

Сотрудники группы проведения взрывотехнических работ отряда № 2 «Мособлпожспаса» во вторник, 29 апреля, обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили в Дмитровском округе.

Подозрительный предмет нашли во время планировки территории с использованием трактора работники терминально-логистического центра.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали находку как 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны. Оценив обстановку, специалисты вывезли боеприпас в безопасное место и обезвредили его согласно инструкции, соблюдая необходимые меры безопасности», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 270 Дмитрий Авдошкин.

Спасатели помогли взрывотехникам, а также обеспечили взаимодействие с сотрудниками администрации и службами оперативного реагирования.