Предприятия Подмосковья пройдут опрос для работодателей

С 1 апреля по 1 июня 2026 года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации организует всероссийский опрос работодателей. Его цель — выяснить, какие специалисты наиболее востребованы сейчас и будут нужны в ближайшем будущем в организациях реального сектора экономики.

«На основании полученных данных определяются контрольные цифры приема в образовательные учреждения в соответствии с потребностью экономики в кадрах», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова. Другими словами, информация, полученная в результате опроса, поможет определить, сколько и по каким специальностям набирать студентов в вузы и колледжи. Прогноз будет формироваться на 2027–2033 годы включительно.

Всероссийский опрос работодателей проводится уже в третий раз. Чтобы принять в нем участие, необходимо до 1 июня 2026 года перейти по ссылке, заполнить регистрационную форму, перейти по ссылке, которая придет на электронную почту, и заполнить опросную форму.

Задать вопросы, связанные с проведением опроса, можно специалистам кадрового центра Подмосковья по телефону 8 (496) 763-04-13, добавочный 2.