Минтруд Южной Осетии начал сотрудничать с «Мострансавто» по найму водителей

«Мострансавто» подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Южной Осетии. Договор позволит жителям республики устроиться на работу в компанию.

В «Мострансавто» отметили, что заинтересованы в ответственных и надежных сотрудниках и взамен предлагают комфортные условия труда. Водители могут выбрать вахтовый метод работы, а желающие переехать в Подмосковье получают помощь с жильем — им предоставляют общежитие или компенсируют затраты на аренду. Компания также оказывает супругам сотрудников содействие в поисках работы и устройстве детей в учебные заведения.

Кроме того, водителям предлагают увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатную форму и путевки в детские оздоровительные лагеря.

При трудоустройстве новым сотрудникам выплачивают 50 тысяч рублей, а также предоставляют премию в размере 10 тысяч рублей по программе «Рекомендация кандидатов». За счет предприятия периодически можно проходить медицинские осмотры.

Актуальные вакансии опубликованы на официальном сайте «Мострансавто».