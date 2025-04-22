Минтранс зафиксировал всплеск ДТП на дорогах Подмосковья в выходные

Количество транспортных средств на дорогах растет, вместе с тем увеличивается и риск аварий. На прошедших выходных в Подмосковье произошло 38 ДТП, 7 человек в них погибли, 38 получили травмы. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Также в ведомстве отметили, что пять аварий из общего количества произошли с участием нетрезвых водителей. 18 ДТП случилось из-за столкновений, 7 — по причине наездов на пешеходов, 10 — с участием мотоциклов, 1 — с квадроциклом. Кроме того, на выходных сбили двух велосипедистов.

Минтранс Подмосковья призывает всех участников движения быть благоразумными, водителей просит быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила ПДД, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не разрешать детям управлять мотоциклами или автомобилями. Также специалисты советуют чаще ориентироваться по зеркалам, держать дистанцию и не превышать скорость.