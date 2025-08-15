Минтранс составил список автобусных маршрутов до музеев и усадеб Подмосковья

На автобусах можно добраться не только до работы или учебы, но и отправиться в путешествие по историческим и культурным местам Подмосковья. Минтранс региона напомнил маршруты до знаковых музеев и усадеб.

Например, прямо до «Усадьбы Мураново» в Пушкинском может довезти автобус № 34 «станция Софрино — Луговая — Воздвиженское». Любители поэзии из Москвы могут посетить дачу-музей Владимира Маяковского, проехав на маршрутах № 451 «Пушкино — Москва (а/с ВДНХ)» и сделав пересадки на № 9 и № 29.

Желающим отправиться в музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» нужно использовать № 428к «Чехов — Нерастанное — Москва» и № 25 «Чехов — Нерастанное». Соседняя усадьба «Лопасня-Зачатьевское» встретит гостей с маршрутов № 3, 27, 30, 34 и 40, выйти важно на остановке «Улица Пушкина».

До музея «Новый Иерусалим» в Истре довезут автобусы № 32 и 33, а до Серпуховского историко-художественного музея — № 363к с пересадкой на городской транспорт.

Прямо ко входу Свято-Троицкой Сергиевой Лавры можно доехать на маршруте № 388 «Сергиев-Посад — Москва (метро ВДНХ)».

В музей-усадьбу «Архангельское» легко попасть с помощью автобуса № 549, а в усадьбу «Абрамцево» на № 55.

Несколько автобусных маршрутов (№ 420, 433, 439, 466, 504, 505, 508, 512) доставят туристов прямо к музею-заповеднику «Горки Ленинские». Поклонники творчества Ф. М. Достоевского могут посетить усадьбу писателя, воспользовавшись № 330 с последующей пересадкой на № 62.

Тем, кто планирует семейный отдых, идеально подойдут направления к таким интересным местам, как Музей елочной игрушки «Клинское подворье» (автобусы №7, 35, 39) и музей-заповедник П. И. Чайковского (автобусы № 15, 16, 18, 30, 37, 40, 49). Для тех, кому близка атмосфера старой России, рекомендуются поездки в усадьбу Фряново на маршруте № 335 и посещение живописного Зарайского кремля на № 330.