Минтранс составил список автобусных маршрутов до 3 парков Подмосковья

В преддверии общеобластного спортивного праздника «Лето. Фитнес. Парк», которое пройдет в субботу, 26 июля, Министерство транспорта Московской области подготовило перечень из 23 автобусных маршрутов, следующих до трех зон отдыха. В рамках мероприятия пройдут открытые тренировки по фитнес-йоге и другие активные занятия.

Лидером по транспортной доступности стал парк «Солнечный берег» в Талдоме, куда можно добраться шестью автобусными маршрутами — № 20, № 55, № 37, № 30, № 310к и № 21.

В Подольске гостей ждет парк имени В. Талалихина, до которого также можно доехать на шести разных автобусах от станции МЦД Подольск: № 63, № 4, № 6, № 37к, № 23 и № 1045.

Наро-Фоминский парк имени В. В. Воровского предлагает посетителям наибольший выбор — 11 маршрутов, пять из которых начинаются возле железнодорожной станции Нара. Речь идет о следующих автобусах: № 7, № 9, № 29, № 51, № 26, № 16к, № 30к, № 9к, № 27, № 23, а также № 7к.

Для удобства действуют льготы на оплату проезда по социальным картам жителей Подмосковья. Кроме того, расплатиться можно банковскими картами или проездными «Тройка» и «Стрелка».

Масштабное спортивное мероприятие охватит более 60 парков региона, предлагая жителям разнообразные программы активного отдыха.