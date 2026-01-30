Минтранс Подмосковья предупредил водителей о резком похолодании

В предстоящие выходные в Московском регионе прогнозируется резкое понижение температуры до -24 градусов преимущественно в ночное время, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «Мы продолжаем ликвидировать последствия снегопада на региональных дорогах Подмосковья. Специалисты Мосавтодора помимо уборки снега проводят обработку дорожной сети против скользкости, чтобы обеспечить безопасный проезд».

Минтранс рекомендует водителям не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров. Особое внимание следует уделять поворотам, эстакадам, мостам и путепроводам, а при подъезде к пешеходным переходам заранее снижать скорость и пропускать пешеходов.

Водителей просят не парковаться в местах, которые могут затруднить уборку снега и проезд спецтехники, чтобы не создавать препятствий для дорожных служб.

Пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе через дорогу и использовать световозвращающие элементы в вечернее время.