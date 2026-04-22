Минтранс предупреждает о загруженности дорог в Подмосковье

Вечером в среду, 22 апреля, на дорогах Московской области фиксировалась загруженность в 5 баллов. Основные затруднения движения, по данным Министерства транспорта Подмосковья, наблюдались на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Ночью ожидается дождь, из-за которого видимость на дорогах снизится. Министерство транспорта призывает водителей быть предельно внимательными. Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

