Минтранс Подмосковья призвал водителей не спешить со сменой резины

С приходом весны погодные условия становятся переменчивыми: ночью может быть гололедица, а днем — плюсовая температура. Минтранс Подмосковья призывает водителей не торопиться менять зимнюю резину на летнюю.

В ведомстве отмечают: «Нужно дождаться устойчивой температуры в течение нескольких дней до +7° без учета ночных заморозков, чтобы сменить резину». Уже можно готовить автомобиль к теплому сезону: проверить аккумулятор, амортизаторы, пружины, рулевые наконечники, сайлентблоки, фильтры, предохранители.

Чтобы избежать аварий на дороге, следует придерживаться нескольких правил:

* Едьте со скоростью потока, избегая резких перестроений. * Поддерживайте безопасную дистанцию до впереди идущей машины. * На скоростной трассе не занимайте левый ряд без необходимости. * Совершайте маневры плавно, предупреждая других водителей заранее. * Не пренебрегайте зеркалами — оценивайте обстановку перед каждым маневром. * Будьте внимательны к пешеходам — снижайте скорость у мест их возможного появления. * Не пытайтесь «проскочить» на мигающий сигнал светофора. * Не обгоняйте по правой полосе или обочине — это опасно и незаконно.