Минтранс Подмосковья призвал водителей быть осторожнее на дорогах

В Московском регионе наступила пора переменчивой погоды, когда на дорогах могут возникнуть неожиданные сложности. Министерство транспорта Московской области советует не торопиться с открытием мотосезона и сменой зимних шин на летние.

По данным ведомства, особенностью межсезонья являются резкие перепады температуры, ночные заморозки и гололедица. Покрытие на дороге может быстро меняться от сухого к мокрому.

«Спокойствие, плавные движения, предусмотрительность — вот формула безопасной езды, когда на улице осадки, ветер и перепады температуры», — отметили в Минтрансе.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах: не отвлекаться на телефон, водить плавно без резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также рекомендуется объезжать лужи, а если это невозможно, снижать скорость. Необходимо заранее снижать скорость перед поворотами, пешеходными переходами, мостами, эстакадами, участками с уклоном и в низинах.

В случае чрезвычайной ситуации, поломки или ДТП не оставайтесь в машине или рядом с ней — это опасно. Сначала уйдите за пределы проезжей части в безопасное место, затем позвоните в 112 — вам расскажут о первоочередных действиях и окажут необходимую помощь.

