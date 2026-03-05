Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 5 марта

Снегопад в Москве
Фото: Снегопад в Москве/Медиасток.рф

Утром в четверг, 5 марта, загруженность дорог в Московской области достигла четырех баллов, как проинформировал Минтранс Подмосковья.

Трудности с движением автотранспорта были зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах: не отвлекаться на телефон, строго соблюдать скоростной режим, держать необходимую дистанцию и избегать резких маневров.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте