Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 5 марта
Утром в четверг, 5 марта, загруженность дорог в Московской области достигла четырех баллов, как проинформировал Минтранс Подмосковья.
Трудности с движением автотранспорта были зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах: не отвлекаться на телефон, строго соблюдать скоростной режим, держать необходимую дистанцию и избегать резких маневров.