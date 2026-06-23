Минтранс предупредил о загруженности дорог в Подмосковье вечером 23 июня

Вечером 23 июня дороги в Подмосковье оказались загружены на четыре балла. Основные затруднения с движением транспорта наблюдались на Каширском, Ярославском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта Московской области обратилось к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными. Ведомство призвало автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

Подробнее о ситуации на дорогах и транспорте Подмосковья можно узнать на официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.