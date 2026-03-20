Минтранс предупредил о загруженности дорог в Московском регионе
В пятницу вечером, 20 марта, в Московском регионе загруженность дорог достигла четырех баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.
Минтранс призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными. Водителей просят не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.