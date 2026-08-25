Минтранс предупредил о загруженности дорог в Подмосковье в преддверии 1 Сентября

В последнюю неделю августа в Московской области значительно возрастет нагрузка на дороги из-за начала учебного года, возвращения из отпусков и завершения дачного сезона. По оценкам, число транспорта увеличится примерно на сто тысяч, а загруженность дорог вырастет на треть по сравнению с летними буднями.

С 29 по 30 августа ожидаются традиционные дачные пробки. В пятницу лучше выезжать на дачу до 15:09 или после 21:00, а возвращаться домой в воскресенье — ранним утром или после 20:00.

Самым загруженным днем станет 1 сентября. Из-за школьных линеек час пик начнется раньше обычного — до 7:00. Минтранс рекомендует выезжать утром на 30–40 минут раньше, чем обычно. 2 сентября также прогнозируется высокая загруженность из-за первого учебного дня.

На первой учебной неделе плотный трафик ожидается с 6:00 до 10:00 утра и с 17:30 до 20:00 вечера. Первые осенние дожди могут снизить видимость и повысить риск ДТП.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными, особенно вблизи школ, соблюдать ПДД, не отвлекаться на телефон и не совершать резких маневров.